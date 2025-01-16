黃仁勳督軍生產鏈　矽品蔡祺文：誠惶誠恐

輝達執行長黃仁勳（左）與矽品董事長蔡祺文（右）為矽品精密潭科廠啟用揭幕。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月16日電（記者 方敬為）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳16日從深圳到香港搭乘私人專機來台，下午飛抵台中，出席矽品精密潭科廠啟用揭幕活動。黃仁勳表示，輝達與矽品合作超過27年，是輝達生產鏈當中重要的合作夥伴，未來期待持續緊密合作共創AI晶片的新時代。矽品董事長蔡祺文表示，矽品是輝達指定的封測合作廠商，黃仁勳給我們一個使命，非常惶恐，但會使命必達。



黃仁勳今日上午10點多由深圳往香港，暫停留後，中午搭乘私人飛機由香港起飛，下午飛抵台中清泉崗機場降落。



全球封測龍頭日月光投控旗下矽品精密16日邀請黃仁勳到潭子產業園區的潭科廠參觀，並與蔡祺文共同為潭科廠啟用揭牌，現場出現大批粉絲一睹黃仁勳風采，宛如黃仁勳個人見面會。



黃仁勳參觀矽品新廠後說，這是很愉快的合作啟動日，矽品與NVIDIA合作已超過27年，他與台積電談合作，就是指定矽品是封測的夥伴。現在雙方的營業貢獻是以前業績的10倍，10年成長10倍，今年又比前年還多了兩倍，持續快速成長，雙方彼此合作的高科技都成長且有意義。



黃仁勳說，從封測到更深入專業的技術大不一樣了，技術更加複雜，在未來封測的技術，尤其對電算、運算更重要，輝達是全世界最厲害的AI晶片，現在的技術就是把AI放在更大、更有用的地方，所以封測一定要比以前更厲害。



黃仁勳強調，矽品潭科新廠開幕，對輝達的發展非常重要，電腦計算的技術更往前一步，特別在蔡董事長領導的團隊，給輝達強力支持，否則輝達絕對沒有辦法成長，他要對矽品團隊表達感謝之意。



蔡祺文說，今天非常高興有機會看到黃仁勳，他說對方27年前非常年輕，現在還是非常年輕，彼此一路走來，現在整個環境改變，要的技術越來越複雜，他說“黃仁勳給我們一個使命，非常惶恐，使命必達。”