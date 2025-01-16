回應黃國昌　蔡英文幕僚：偏離時空脈絡

真對黃國昌指出蔡英文2012擔任民進黨主席曾經提出砍20%預算，蔡辦公室下午回應，偏離時空脈絡、斷章取義。（中評社 資料照） 中評社台北1月16日電（記者 黃筱筠）今年度總預算案遭在野黨刪減，“行政院”今天召開記者會，籲在野黨理性思考，改變情緒性、報復性的預算刪減，並指政府思考提自力救濟。台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌表示，刪10%叫“報復性”，那蔡英文曾在2012年當民進黨主席提出砍總預算20%是什麼？“是摧毀性嗎？”



蔡英文前財經幕僚回應表示，台灣是民主“國家”，政府預算討論與審查應該要秉持理性溝通與民主程序。部分人士不理性的刻意誤導和攻擊，不僅影響“國家”穩定運作，對於民主制度更是傷害。這和10多年前之經濟情勢大不相同。部分人士的引用刻意偏離時空脈絡且斷章取義，不是理性的政策討論。



蔡英文幕僚提到，蔡英文於2012年提出政府預算應予調整，並重新分配，才能帶動結構性轉變的說法，是回應當時台灣經濟衰退與政府財政狀況不佳的環境，並認為政府預算必須做出整體調整的建議。



蔡英文幕僚也說，近年來台灣整體經濟規模隨著經濟穩定成長而明顯擴大，“國家”財政也因此獲得大幅改善，並且有更充裕的財源滿足推動經濟發展所需的政府支出成長，這和10多年前之經濟情勢大不相同。部分人士的引用刻意偏離時空脈絡且斷章取義，不是理性的政策討論。

