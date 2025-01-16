覆議總預算？ 卓榮泰：會持續思考自力救濟

卓榮泰(右)召開記者會。(照:“行政院”提供) 中評社台北1月16日電／今年度政府總預算案被在野黨刪減，外界關注，“行政院”是否可能對總預算案提出覆議。“行政院長”卓榮泰今天表示，須看“立法院”是否仍報復性刪減總預算而定，政府會持續思考自力救濟，提出應有作為。



綜合台媒報導，“立法院”協商今年度政府總預算，多個部會業務費等預算遭刪減或凍結，“行政院長”卓榮泰16日上午舉行記者會，呼籲在野黨理性審查，勿報復性刪減，否則會嚴重影響施政。



媒體詢問，若總預算審查結果不如預期，是否會對此提出覆議？卓榮泰說，“行政院會”不會提覆議，我們是被動的，就完全要看“立法院”，“國會”如果不改變這樣一個不合理、情緒性的、報復性的預算刪減跟凍結，我們完全無法在這樣預算結構底下，在新的一年推動相關所有政策。我們必須要政府做自力救濟，我們必須提出應該有的作為，這是必要的。



卓榮泰也表示，覆議是“行政院”的權益，但是在沒有經過賴清德核可前，他不會斷而提出覆議。



朝野因總預算審查關係緊繃，針對是否還有辦法進行朝野溝通，或可能由賴清德召集院際協調？卓榮泰表示，賴清德有“總統”高度，會去思考如何行動對“國家”、社會、民眾有利。希望在野黨理性思考，“內閣”團隊也願意繼續努力向“立院”說明政策，只求“國會”讓民眾正常生活、“國家”正常運作。



卓榮泰也表示，國民黨主席朱立倫最近對台電預算、媒宣預算指指點點，這種大喇喇的作法，朱立倫想回到“黨國”時代，用黨指揮一切嗎?台灣民主成熟，弱化“國家”絕對不是“中華民國台灣”未來應該有的面貌。