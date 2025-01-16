黃仁勳：物理AI將是新浪潮　台灣有機遇

輝達執行長黃仁勳。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月16日電（記者 方敬為）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天從深圳到香港搭乘私人專機來台，由於近期台積電CoWoS先進封裝砍單傳聞四起，黃仁勳此行被解讀在力挺供應鏈，他對此受訪強調，CoWoS的需求在很短的時間內急劇增加，尤其在台積電的技術加持下，發展迅速，今年對輝達而言將是豐收的一年，因為台灣的合作夥伴一直在進步。



黃仁勳並提到，發展“物理AI（physical AI）”將是AI領域的新浪潮，台灣將有巨大機遇，因為台灣的電子製造業世界領先，我們在台灣要做的一件事就是建造人工智慧超級電腦，用於發展物理AI，“體現AI機器人”（embodied AI robotics) 的概念。



黃仁勳今年首度旋風來台，15日結束深圳的行程，16日上午赴香港搭乘私人專機前往台灣，下午1時18分抵達台中機場，直奔合作夥伴矽品精密位在潭子科技園區的新廠開幕致詞，17日將出席輝達台灣分公司的員工尾牙活動。



業界觀察，黃仁勳此行除了勘察設置輝達亞洲總部的地點，也在督軍供應鏈，以行動破除台積電CoWoS先進封裝砍單的傳聞。



黃仁勳對於輝達亞洲總部設立的地點三緘其口，但對於CoWoS技術則侃侃而談，他強調，CoWoS的需求在短時間內急劇增加，這是台灣創造的奇跡，展現台灣合作夥伴的靈活性，能夠迅速將CoWoS的晶片容量增長到如此大的規模，兩年內成長4倍，特別CoWoS容量技術變得非常先進，今年對輝達來說將是非常豐收的一年，因為所有的合作夥伴持續精進CoWoS-S和CoWoS-L的容量。



談到在台灣發展AI的規劃，黃仁勳表示，台灣有許多AI人才，AI訓練機器學習，我們已經徹底改變了電腦的工作方式，從在CPU上編碼，到讓機器學習在GPU上編碼，接下來就是要發展所謂“物理AI（physical AI）”。



黃仁勳說，我們在台灣要做的事，就是建造AI超級電腦，如此一來，學生、研究人員、科學家、企業就可以利用這一不可思議的技術，在各領域上發展、進步。AI已經成為主流，可用於醫療保健、交通運輸、製造甚至是教育。對台灣來說，輝達投資台灣的AI生態鏈非常重要，台灣在發展物理AI有巨大機遇，因為台灣的電子製造業無疑是世界領先之一，這將受益於物理AI，體現機器人的發展，台灣將在投資物理AI和機器人發展中占有一席之地。