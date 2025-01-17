台軍人力荒陷入惡性循環　呂禮詩：兩岸險峻

台海軍退役少校、新江艦前艦長呂禮詩。（中評社 資料照） 中評社台中1月17日電（記者 方敬為）台軍方人力短缺問題嚴峻，選擇賠錢提前報退的軍士官人數由2020年的401人，激增至2024年的1565人。台海軍退役少校、新江艦前艦長呂禮詩接受中評社訪問表示，台灣的職業軍人待遇差，政府又對軍公教退休年金調整，對軍人疏於照顧，加上兩岸形勢險峻，不穩定因子太高，這些不解決，難以改善軍方人力荒，且會不斷陷入負面循環。



呂禮詩，在海軍服役18年，以少校退役；曾任海軍新江艦長、海軍官校軍事學科部教官、教準部航訓中心測裁官、西嶼雄二飛彈陣地兵器長。目前為軍事時事評論員。



台軍方編現比逐年明顯下滑，自2020年的88.57%，下滑至2024年的78.6%，短短4年減少近10個百分點，目前編現比例已遠低於一般認知之作戰最低標準85%。而志願役人數於2021年底的16萬人，逐年減少至2024年6月僅剩15萬人，為2018年以來新低。選擇賠錢提前報退的軍士官人數由2020年的401人，激增至2024年的1565人，暴增4倍之多。



呂禮詩表示，軍方人力不足已是難以回天的趨勢，要改善很困難，先前討論要提高現有職業軍人的薪資待遇，可是這部分，在與公務人員連動之下，可能只能夠增發職務加給，然而加給本身的增幅非常有限的，所以軍人的薪資增幅效果並不一定顯著。



呂禮詩說，在職業軍人調薪幅度有限的情況下，民進黨政府又總是要檢討軍公教退休年金，年輕人看在眼裡，必然影響從軍意願，因為退休的生活沒有保障，年金隨時可能調整，軍人將自己最重要的黃金歲月奉獻，結果在限齡、限役的相關規定之下離開部隊，退休後還要面對年金調整、波動，當然會導致續服、續役的狀況不佳。

