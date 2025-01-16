竹縣查獲非法繁殖場犬隻 22日開放認養

新竹縣動保所去年從非法繁殖場救出39隻毛小孩，希望找到合適的新主人。（新竹縣政府提供） 中評社新竹1月16日電／新竹縣動物保護防疫所表示，去年10月查獲非法繁殖場救出39犬隻。毛小孩們已完成沒入法定程序及絕育手術，將於22日公開認養其中37隻，盼盡快找到有愛心和責任心的新主人。



竹縣府說，動保所去年10月執行遊蕩犬絕育訪查，發現新埔鎮林姓男子非法從事犬隻繁殖等行為，隨後與新埔警分局查緝繁殖場，救出柴犬、博美等39隻犬，依法扣留安置。



動保所長彭正宇指出，查獲這處非法繁殖場時發現，犬隻均被關在狹小陰暗鐵籠，多數全身髒兮兮，部分還有健康問題。有的長期踩在鐵籠鐵條支架上，導致腳趾變形，當時依違反動保法第22條第1項，未經許可經營特定寵物繁殖，裁罰林姓業者10萬元罰鍰。



竹縣動保所人員表示，被救出的毛孩因長期被養在陰暗鐵籠，有健康問題且缺乏自信，帶回收容後逐一健康檢查、治療、洗澡美容。經過數月照料，毛孩們已恢復健康活力，並完成沒入相關法定程序。



動保所指出，除2隻母犬剛生產、新生幼犬暫不適合外，其餘37隻毛小孩將於22日公開認養，包含13隻柴犬、19隻博美犬、3隻貴賓犬和2隻米克斯犬。即日起至17日、每天上午9時至11時30分、下午1時至3時提供民眾到動保所熟悉被認養犬隻。



為避免犬隻被認養後淪為商品交易，動保所表示，此次認養僅限居住於桃竹苗地區成年者，以落實追蹤查核，並於飼主資格審核同時，須通過飼主責任測驗，通過測試使得認養。



關於認養手續，民眾應於22日上午8時45分前完成報到及核對身分程序，須本人攜帶身分證與居住或工作證明，不接受委託抽籤。每人限認養1隻，單一犬隻若認養人數超過1人，現場抽籤決定認養人，抽籤時間為當日上午9時。