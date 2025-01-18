呂禮詩：陸展現新式戰機能力　台反制挑戰大

台海軍退役少校、新江艦前艦長呂禮詩。（取自呂禮詩臉書） 中評社台中1月18日電（記者 方敬為）台軍方8日主動邀請媒體採訪，亮相台中清泉崗空軍基地的防空連，展示愛國者三型、二型防空系統，並有消息指出，軍方擬在金門建置反無人機設備，台海軍退役少校、新江艦前艦長呂禮詩接受中評社訪問表示，近期解放軍新型六代戰機的作戰性能，備受討論，台方面對解放軍空中戰力提升，必須有反制作為，因此透過媒體宣傳提振民心士氣。



呂禮詩指出，愛國者防空系統確實性能優異，不過面對解放軍第六代匿蹤戰機的偵蒐能力還有待觀察，由於六代戰機除了雷達匿蹤外，還有紅外線匿蹤、低可辨識度的設計，根據美國及中國所釋出的資訊，美軍F-35戰機與解放軍殲-20曾經在東海相遇，合理認為，殲-20很可能曾在台海空域飛航，但台軍方對外公布的空域情報資料從沒有顯示偵獲殲-20，究竟是殲-20從沒來過，還是台方的預警雷達無法偵獲，值得探討，也因此台灣在反制解放軍空中戰力面臨程度挑戰。



呂禮詩，在海軍服役18年，以少校退役；曾任海軍新江艦長、海軍官校軍事學科部教官、教準部航訓中心測裁官、西嶼雄二飛彈陣地兵器長。目前為軍事時事評論員。



台軍方8日首度公布，空軍防空暨飛彈指揮部駐防在台中清泉崗防空795旅第633營第一連的愛國者飛彈系統，展示愛國者三型與二型系統的防空作戰演練，軍方表示，兩部防空系統的射高達22至25公里，防禦距離最遠達340公里，可以確保台灣海峽空域安全。目前軍方在全台部署約十來套愛國者防空系統，針對主要城市與軍事據點進行防禦。

