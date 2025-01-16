卓榮泰籲勿報復性刪預算　黃國昌以蔡擊賴

民眾黨代理主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月16日電（記者 鄭羿菲）“賴政府”明今年度總預算編列新台幣3.2兆元，其中台灣民眾黨提案減列約3千億元，但“行政院長”卓榮泰則抨擊在野黨，弱化台灣整體競爭力，如不改變報復性刪減，必須自力救濟。台灣民眾黨代理主席黃國昌16日批評，蔡英文2024年總預算2兆9千億元就能施政，現在刪減後明年度總預算也有2兆8千多億元，難道賴清德不夠會執政嗎？



黃國昌指出，蔡英文2012年11月22日的臉書上載明，“我覺得現在政府機關所有預算，都要減20%，一定要大砍”；還稱“因為我當過‘部會’首長，我知道砍掉10%，政府或‘部會’都還是會活得好好的”、“最近幾年‘部會’的預算都還在成長，許多‘部會’有些業務確實應該淘汰”，那為何蔡英文可以？蔡英文2024年總預算2兆9千億元，在相對低的預算數下，民進黨政府沒有被癱瘓的問題，為何現在民進黨官員卻哭天喊地說政府將被癱瘓？



民眾黨“立委”黃珊珊痛批，民進黨執政太久、“國會”過半太久，不習慣也不願意被在野黨監督，目前想到的唯一辦法就是“造謠”與“拖延”，柯建銘更是賣力演出，讓民進黨更像是全台最大的詐騙集團！她說，綠營側翼散布假訊息，還在圖卡附上大罷免的QR CODE與資訊，民進黨在總預算協商表現只是煙霧彈，目的就是為了發動全台大罷免。



台灣民眾黨“立法院”黨團16日下午臨時召開“蔡英文做得到，賴清德辦不到？“賴政府無能，只會造謠”記者會，民眾黨“立委”、代理主席黃國昌、“立委”麥玉珍、張啓楷、黃珊珊出席。



黃國昌批評，這2天的朝野協商，簡直變成民進黨“立法院”黨團總召柯建銘的個人謾罵、抹黑、抹紅場，這是賴清德授意的嗎？“賴政府”明年度總預算案創新高，內容浮濫灌水，在野黨是善盡監督之責，卻被側翼網軍、綠色媒體及綠委鋪天蓋地散播假訊息，說在野黨要癱瘓政府。

