林祖嘉：特朗普會兌現選前承諾 台灣壓力大

國民黨大陸事務部主任林祖嘉接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月17日電（記者 張穎齊）美國候任總統特朗普將於20日上任，他選前曾說不滿台灣搶走美國晶片生意、應大幅提升防務預算等言論。中國國民黨大陸事務部主任林祖嘉接受中評社訪問表示，特朗普一定會兌現選前對台灣索求的言論，但台灣卻拒絕不了，未來只會有更大壓力。台灣無法處理好兩岸關係，換賴清德上台還是做不好，那只能等下次換人、換政府才有可能改變。



林祖嘉表示，特朗普將台積電拉到美國設廠，並要求台灣繳保護費，要將防務預算拉升至GDP的10%，這根本不可能。因2024年度總預算新台幣2.7兆元，“中央政府”支出總額占GDP比率估13、14%。然而台灣目前防務預算占GDP約2.45%，若照特朗普要求的防務預算提高至占GDP的10%，那將占“中央政府”支出總額約85%，那怎可能辦到？但面對特朗普的要求，台灣政府很難說不。只能繼續買更多過期的武器，防務預算將邁向戰時占比前進，可是美國連美金200億元的軍武卻遲遲延後交貨，相當不公平。台灣未來將會有很大壓力，若特朗普又要加徵關稅，台灣恐怕會受不了。



林祖嘉，出生於桃園市，美國洛杉磯加州大學（UCLA）經濟學博士，歷任福建省政府主席、“國發會主委”、陸委會副主委兼任台港經濟文化合作策進會董事長、“行政院政務委員”、政治大學經濟系主任、政大社會科學院特聘教授、國民黨主席特別顧問等。



林祖嘉指出，台灣躲不過特朗普的索求，特朗普一定會兌現選前拋出的承諾，會把台積電持續拉到美國投資，如今4奈米的廠已到美國亞利桑那州鳳凰城，可蓋8座晶圓廠，第二座是3奈米廠，也可能2奈米廠，台積電移至美國的腳步停不下來，對台灣也是損失。



林祖嘉向中評社說，台積電本來就有7成的股權在“國外”，台灣衹有賺工錢、稅金，持續被掏空中。而特朗普只會繼續加碼索取，不會減緩，將台積電拉到美國的廠，規模擴大，如此一來，下游封裝、測試的廠會不會都跟著過去美國？這是台灣要擔心。台積電也去日本、德國投資，到底還剩多少留在台灣？這是隱憂。

