死刑犯黃麟凱今伏法　國民黨：彰顯司法正義

國民黨主席朱立倫。（中評社資料照） 中評社台北1月16日電（記者 張嘉文）賴清德上任後任命的“法務部長”鄭銘謙，日前首度簽准執行死刑執行命令，死刑犯黃麟凱16日晚伏法，這是2020年以來首度執行死刑，也是民進黨自2016年執政以來，第三次執行槍決。中國國民黨對此發出回應表示，反對廢除死刑，依法執行死刑不但是國民黨長期的主張，更是絕對的主流民意。



國民黨表示，在長期以來主張以及努力下，民進黨政府不得不正視民意，執行死刑，彰顯司法正義。



黃麟凱是民進黨執政進入第9年來，第3名執行槍決的死刑犯，也是賴清德上任後第1名執行的死刑犯。黃麟凱執行死刑後，在監死囚為36人。



黃麟凱現年32歲，2013年間不滿王姓女友欲分手，同年10月1日下午潛入王家，先用童軍繩絞殺王女的母親，埋伏在屋內伴屍1個小時，等到王女返家後再予性侵，最後用童軍繩勒死她，歷審均判黃男死刑，2017年7月3日確定。



國民黨對此表示，反對廢除死刑，依法執行死刑不但是中國國民黨長期的主張，更是絕對的主流民意。



國民黨認為，依法執行死刑本來就是政府無可旁貸的責任，更要進一步呼籲，其他已經判決死刑定讞的36名死囚，同樣應該要在司法程序完備後，依法處理，彰顯司法公正，還給被害人及家屬公道。