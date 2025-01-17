中評關注：賴韓喝咖啡之後　朝野能和解？

賴清德在“總統府”會見韓國瑜一行即將訪美團。（照片：府方提供） 中評社台北1月17日電（記者 黃筱筠）賴清德與“立法院長”韓國瑜在“總統府”內會面，府方認為這是“和解咖啡”，賴更當韓面拋出“團結真有力”，似乎也在隔空講出蔣渭水著名話語拉攏台灣民眾黨。但是府方所說的“和解咖啡”，最終還是要看民進黨後續的動作，至少民進黨“立法院”黨團總召柯建銘應該“放下”，不要再提改選“立法院正副院長”。



賴清德與韓國瑜率領的跨黨派“立委”赴美祝賀團見面，賴致詞提到“團結真有力”，這是引用台灣文化協會、日據時代台灣民眾黨創辦之一蔣渭水的名言“同胞須團結，團結真有力”。而之前最推崇蔣渭水就是台灣民眾黨前主席柯文哲，甚至連創立政黨，都以台灣民眾黨一樣名稱。



賴清德當著韓國瑜的面喊出“團結真有力”，是否隔空對民眾黨與民眾黨支持者喊話。民眾黨“立委”吳春城都說了，民眾黨支持者現在越來越討厭民進黨，這才是賴清德更加焦慮的地方，但隨著柯文哲遭到羈押，綠白之間還有空間嗎？依現在審查今年度總預算的氛圍，反而是藍白合作更緊密。



賴清德喊團結真的就能與民眾黨團結？過去鴻海創辦人郭台銘，也曾在民眾黨2023年4週年黨慶時，送上“同胞須團結，團結真有力”的祝賀花籃，但最後郭並未促成藍白合作，反而上演了郭在場目睹藍白分手劇。因此，賴清德喊出“團結真有力”，實際上真的能做到嗎？



團結不是喊喊就好，接下來要看在“立法院”的攻防，是否民進黨願意先緩和氣氛，拋出橄欖枝。至少柯建銘在朝野協商不要再長篇批判韓國瑜、中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁、民眾黨代理主席黃國昌，至少先解凍朝野氣氛，才能真和解，否則就如在野黨說的民進黨是兩套手法，扮黑白臉。

