中評關注：綠南部投入大罷免　對抗藍白

Wecare高雄將於1月23日在三民公園舉辦千人宣講。（圖：Wecare高雄臉書） 中評社高雄1月17日電（記者 蔣繼平）四年前成功罷韓、弄得風風火火的罷韓團體，突然緊急宣布下週要辦千人宣講，扛起大罷免前哨戰的重責大任。背後應有策略布局，總體來說，大罷免不容易，不會有閒置兵力，再者媒體宣傳費遭砍、大港開唱補助被刪，不可能坐視不管，過年後馬上就要挑日子拼罷免成案，時間有限，面臨這些壓力，只好連高雄也得動起來，無法置身事外。



二月起可能掀起的大罷免浪潮，未來集中在中部、北部、甚至連東部也有，但南部因為區域“立委”都是綠的，等於沒有目標可以鎖定，無法施展。不過自從2020年成功罷韓過後的親綠公民團體Wecare高雄，近日又熱絡起來，目標在1月23日在三民公園舉辦千人宣講，主軸仍是定調對抗藍白，目標也鎖定藍“立院”黨團總召傅崑萁。



罷韓團體這兩到三年成為支援角色，參與外縣市罷免行動或青鳥行動，去年全台青鳥串連行動時也有活動。這次再度重出江湖，可以從幾個層面來看，第一，要能夠順利罷免，“仇恨值”是很重要指標，並非每個目標都有高仇恨度，此外，罷免議題也要有全台關注度，南部是綠大本營，只要有聲量，當然不能置身事外。



第二，今年度“中央”總預算“媒體宣傳費”共編列新台幣14.9億餘元，比去年度增加5.9億元，漲幅高達65%，被國民黨、民眾黨全數刪除。另外，高雄舉辦的“大港開唱”音樂祭，來自“客委會”補助的部分預算遭國民黨“立委”提案凍結。這代表，不僅側翼網軍經費要被砍，連台派指標性活動也岌岌可危，怎麼可以置身事外。

