中評關注：賴選這時機執行死刑有三大考量

賴清德在當選一周年的時機點，選擇執行任內第一次死刑槍決。（中評社資料照） 中評社台北1月17日電（記者 張嘉文）死囚黃麟凱16日晚執行槍決，這是賴清德上任9個月後的第一次執行死刑，也是民進黨2016年執政以來，第三次執行槍決，選擇的時機點背後意涵受到關注。



民眾黨“立委”張啟楷就公開質疑，之前非常火紅的影集《人選之人—造浪者》，裡面有段場景是總統為搶救自己低迷的民調，所以在一個非常突然的時間點執行死刑，“而這一幕，今天晚上在台灣重演了！”



所以這個時機點執行死刑，確實有耐人尋味之處。綜觀目前情勢，賴清德可能有三大考量，第一是轉移近期在柯文哲案後，遭強烈質疑司法不公的狀況，企圖挽回社會對司法的信心。



時機點非常巧合的是，民眾黨11日才發起聲援柯文哲，抗議司法不公的活動，號稱有15萬人到場力挺，許多國民黨人士和“立委”也出席聲援，社會確實瀰漫一股賴清德上任後，司法都在看政治辦案的氛圍，即便賴清德15日才在民進黨中常會上強調，不能因判決不如意就抹煞司法專業，但也沒有效降低這樣的質疑。



此時執行司法中最嚴厲的手段，也就是死刑，隨著受害者家屬淚謝司法還給他們公道的強力宣傳放送，正是挽回社會對於司法正義信心的大補丸。



第二個考量則是可以打臉在野的國民黨過往一再質疑，大法官做出死刑有條件“合憲”是實質廢死的說法。由於近來在野陣營藍白“立委”都磨刀霍霍，要大砍政府部會本年度的諸多預算，用此事件來打臉在野黨，正好可以變成宣傳在野黨都是在亂搞，為了反對而反對，並非真正監督的利器，希望能創造更大的輿論風向來讓在野黨縮手。



最後，“賴政府”選這時機點執行死刑的第三個考量，正是因為去年1月13日賴清德當選，本月正好是他當選一周年，藉此次執行死刑，正好可以宣示賴清德執政的決心和魄力，即便是面對敏感的民進黨廢死立場，也不懼怕衝撞，更是在展現和上一任蔡英文不同的執政風格。