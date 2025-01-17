廖元豪：綠不敢真台獨　曲解法律欺負人

政治大學法律系副教授廖元豪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月17日電（記者 楊騰凱）台“內政部”以“國籍法”制約陸配參政，並停止“大陸人民等同‘我國國民’”之解釋。政治大學法律系副教授廖元豪向中評社表示，民進黨政府此舉有推行法理台獨或“兩國論”的意外，但他們終究不敢“修憲”真正落實“兩國”，只會在法律解釋的小細節欺負人。



前南投縣議員史雪燕為大陸配偶，台“內政部”去年12月以其“未依國籍法放棄其他國籍”為由，解除其議員職務。同時“內政部”也稱全台有5位陸配里長，均將依“國籍法”檢視其公職資格。“內政部”更宣告，“行政院”2023年5月24日函文已指出，中國大陸人民與“中華民國國民”明顯有別，按“憲法”、“國籍法”等規定，過去認為大陸人民已具有等同“我國國民”之解釋，自即日起停止適用或不再援用。



廖元豪為美國印第安那大學布魯明頓校區法學院法學博士，曾任馬英九文教基金會董事，現為政治大學法律系副教授。研究專長包括“憲法”、行政法、反歧視法、移民法、美國公法等。



廖元豪表示，台灣方面從《“憲法”》到法律都不把大陸人民當成“外國人”，在法律上就叫“大陸地區人民”，廣義來說仍然是“中華民國國民”，總之絕對不是外國人。《“憲法”增修條文》因應現實複雜的政治生態，把“中華民國”的領土分成“自由地區”與“大陸地區”，雖然大陸地區人民並不能直接視為台灣自由地區的人民，不過並未把大陸地區定位成“外國”，而是另外訂定“兩岸人民關係條例”適用大陸地區人民。



廖元豪指出，現在內政部引用《“國籍法”》，要求陸配若擔任民選公職應放棄外國國籍，但是我們法律設計很清楚，外國人受到《“國籍法”》及《入出國及移民法》規範，包括規劃拿身分證等，但大陸地區人民是另外適用“兩岸人民關係條例”，香港、澳門人民則適用“香港澳門關係條例”，這是台灣法律特別的設計。

