賴上任首執行死刑昨晚伏法

台北看守所。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北1月17日電（記者 張穎齊）賴清德上任後首度執行死刑槍決。死刑犯黃麟凱於16日深夜10點2分在台北土城看守所伏法，並將送往新北市立板橋殯儀館，“法務部”也開記者會說明，確認已行刑完畢。此次執行死刑，時隔4年、1751天，上次是蔡英文政府任內第2銘執行的死刑犯翁仁賢於2020年4月1日愚人節當天伏法。由於“憲法”法庭去年已將死刑門檻拉高，“賴政府”突於16日執行死刑，引發熱議。



黃麟凱16日深夜將伏法，台灣廢除死刑推動聯盟約5人不滿突襲式、倉促執行死刑，到北所抗議，稱黃麟凱非常上訴狀稍早已遞交至“法務部”、“最高檢察署”，“法務部”冒然違法執行，要求依法槍下留人。



不過台“法務部常務次長”黃謀信於深夜10點45分出面受訪說明，黃麟凱已於22點2分由台灣高等檢察署檢察官率同法醫、法警，在台北看守所刑場執行槍決，22點23分由檢察官、法醫複驗確認受刑人死亡，完成死刑程序。黃麟凱將從北所後門“生死門”被運往板橋殯儀館。



“法務部”發出新聞稿標題為“依法執行死刑 落實依法行政 彰顯司法正義”，稿中指出，“法務部長”鄭銘謙於16日批准死刑犯黃麟凱之執行，並於16日晚間由台灣高等檢察署檢察官率同法警及法醫師，在本部矯正署台北監獄刑場執行完畢，已由檢察官會同法醫師覆驗確認死亡，完成執行程序。



黃麟凱於2009年至2012年間，和王姓女友交往，2013年間分手，王女卻發現黃男疑似盜領她銀行帳戶裡20萬餘元，向黃男催討。黃男因感情受挫又被討錢，心生不滿，2013年10月1日下午，先潛入王女家，遇到王女母親，以童軍繩將王母勒斃。之後躲在廚房等待王女返家。晚間7點多，王女返回住處，黃男以童軍繩將王女綑綁後性侵得逞，再以童軍繩纏繞王女脖子勒斃王女。王女父親返家，發現門被反鎖，找來大女兒男友翻牆進入屋內，但此時黃男躲在公寓頂樓，警方到場，因有附近住戶發現頂樓有不明人士，才得以將黃男逮捕。



黃麟凱全案於2017年“最高法院”判決死刑定讞。原本死囚共37人，現剩下36人，黃麟凱為目前已執行槍決死囚中最年輕的。