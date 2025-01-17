喊話槍下留人　廢死聯盟臉書遭網友灌爆　　

廢死聯盟譴責法務部再次執行死刑，網友紛紛留言灌爆。（照片：台灣廢除死刑推動聯盟 TAEDP臉書） 中評社台北1月17日電／台“法務部”16日晚間10時2分執行死囚黃麟凱槍決，這是賴清德上任後首度執行死刑槍決，也是“憲法”法庭去年判決死刑合憲後的首宗死刑執行案件。死刑犯黃麟凱是在2017年7月3日死刑定讞，“法務部”經調卷黃麟凱案，發現歷審合議庭都一致決判死，黃也成為符合憲判遭判死槍決的首例。廢死聯盟昨晚連發3篇臉書譴責“賴政府”槍決黃麟凱讓社會更不安，其臉書相關貼文遭網友灌爆，怒嗆“殺人償命，天經地義”、“閉嘴很難嗎”。



死刑犯黃麟凱2013年在軍中服役時，因不滿王姓女友分手，竟潛入女友住處勒死其母親後，再姦殺女友。黃麟凱歷審均依性侵殺人、殺人罪判處死刑，褫奪公權終身，“最高法院”2017年7月3日駁回上訴，判黃死刑定讞。而依據死刑犯槍決流程，黃麟凱在執行後會從刑場一旁的鐵門，即俗稱的“生死門”離開，由箱型車送到殯儀館。



針對“賴政府”執行死刑，廢死聯盟等團體發布聯合聲明，除痛批“違法執行，與恣意殺人無異，為政治利益殺人，其心可鄙”，也呼籲賴清德、“法務部長”鄭銘謙“槍下留人”，廢死聯盟並在其臉書粉專發文，分享完整中英文聲明稿。

