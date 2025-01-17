諷苗博雅不批賴　羅智強：拿死囚的血暖民調？

苗博雅曾痛批馬英九“不該拿死囚的血暖民調”。羅智強質問苗，賴清德是不是“拿死囚的血暖民調”？（羅智強臉書） 中評社台北1月17日電／賴清德上任後，昨天晚間首度執行死刑。中國國民黨籍“立委”羅智強今天在臉書發文指出，去年他參選“立委”時的對手、社會民主黨籍、台北市議員苗博雅，一路主張廢除死刑。過去還曾痛批馬英九“不該拿死囚的血暖民調”。他要請問苗博雅，賴清德是不是“拿死囚的血暖民調”？且苗博雅的臉書安靜一個晚上，完美示範雙重標準的政客，“尚書大人真機靈”。



羅智強早上在臉書發文表示，在台北市大安區“立委”選舉時，他和苗博雅直球對決。羅反對廢除死刑，苗博雅主張廢除死刑。當選後的羅智強，說到做到，一路反廢死，一路緊盯“法務部”。羅智強甚至斷言賴清德任內不會執行死刑。但他希望“法務部長”打臉羅智強的這句話。



羅智強說道，當“法務部長”執行死刑時，他第一時間，就肯定“法務部長”鄭銘謙，謝謝他還司法正義、受害人公道，也謝謝他“打臉羅智強”。



羅智強強調，“我的標準一致，不會隨風向改變，這就是羅智強”。但羅不客氣地質問苗博雅，馬英九政府執行死刑時，苗博雅痛批馬英九“不該拿死囚的血暖民調”。請問苗博雅，現今賴清德是不是“拿死囚的血暖民調”？昨天晚上“法務部”執行死刑，苗博雅的臉書安靜了一個晚上，完美示範，什麼叫做雙重標準的政客。



羅智強嘲諷，“從政能有幾分骨，尚書大人真機靈”，這句話，送給苗博雅。