柯文哲案三成六不滿北檢　游盈隆：司法警訊

四成一民眾北檢偵辦柯文哲案的整體表現，三成六不滿意。（照片：台灣民意基金會提供） 中評社台北1月17日電／財團法人台灣民意基金會17日上午發表“院檢審理台灣民眾黨前柯文哲案的民意反應”最新民調顯示，約四成一民眾滿意台北地檢署偵辦柯文哲案的整體表現，三成六不滿意；四成三認為柯文哲有獲得司法公平審理，三成九不認為。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，這無疑是台灣司法的一大警訊。



和最近一次同樣調查相比，也就是2024年10月，認為柯文哲有獲得司法公平審理者減少4.4個百分點，認為沒有獲得司法公平審理者增加4.6個百分點，這是一個很鮮明的對比，顯示過去三個月台灣社會同情柯文哲司法遭遇者顯著增加。



民調詢問，“一般說來，您對台北地檢署偵辦這件案子的整體表現，滿不滿意？”結果發現，14.6%非常滿意，25.9%還算滿意，19%不太滿意，17.1%一點都不滿意，14.7%沒意見，8.8%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，在二十歲以上台灣人中，約四成一滿意台北地檢署偵辦柯文哲案的整體表現，三成六不滿意，二成四沒意見、不知道、拒答。滿意者只比不滿意者多4.4個百分點。



游盈隆分析，這項發現傳達一個重要的訊息，那就是，民眾對北檢偵辦柯文哲案整體表現的滿意度不高，衹有四成左右，不滿意者高達三成六，這無疑是一大警訊。



民調進一步分析，有以下三點值得注意：



首先，從年齡層看，44歲及以下，多數不滿意北檢偵辦柯文哲案的表現，而45歲及以上滿意者居多。具體地講，20－24歲，二成七滿意，三成九不滿意；25－34歲，三成三滿意，四成一不滿意；35－44歲，三成五滿意，四成不滿意；45－54歲，四成四滿意，三成七不滿意；55－64歲，四成五滿意，三成六不滿意；65歲及以上，四成六滿意，二成八不滿意。



第二，從教育程度看，專科及以上教育程度者，多數不滿意北檢偵辦柯文哲案的表現，而高中／高職及以下教育程度者，滿意者居多。具體地講，大學及以上教育程度者，三成八滿意，四成五不滿意；專科教育程度者，三成三滿意，五成二不滿意；高中／高職教育程度者，四成三滿意，三成不滿意；初中／國中教育程度者，四成九滿意，二成一不滿意；小學及以下教育程度者，四成一滿意，一成五不滿意，四成四沒意見、不知道。

