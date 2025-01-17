同額競選有變數？蔡壁如：黃國昌不讀我訊息　　

蔡壁如近來全台跑透透，替民眾黨拓展版圖，也希望藉此壯大民眾黨聲勢。（照:蔡壁如臉書） 中評社台北1月17日電／台灣民眾黨進入“沒有柯文哲”的時代，目前代理主席、“立院”黨團總召黃國昌已經宣佈參與2月黨主席補選。但深獲“老柯文哲派”擁護的前“立委”蔡壁如聲勢不差，至今仍未鬆口全力支持黃國昌，蔡壁如受訪時直言“黃國昌還沒讀我訊息啊”，外界解讀黃國昌“同額競選”還有變數，也讓民眾黨內部角力再掀波瀾。



台灣民眾黨第二屆黨主席補選線上報名期間：2025年1月14日（週二）上午09：00開始，至2025年1月17日（週五）下午18：00截止。也就是今天是登記補選的最後一天。



根據《中時新聞網》報導，蔡壁如表示，自己對主席選舉一直有準備，儘管辭了台中市府顧問，仍住在台中海線，南來北往非常方便，近日全台請益拜訪，靠“腳勤”牽線了彰化縣議長謝典林、花蓮縣議長張峻等地方重要人士，以“地方包圍中央”來找資源，廣結善緣以厚實民眾黨地方人脈。



蔡壁如指出，如今全台走一輪下來，自己對2026地方選戰有了初步構想，將以30萬左右人口縣市、鄉鎮市為火攻主力，鎖定新竹市、嘉義市、新竹縣竹北市、彰化縣彰化市、彰化縣員林市等5大地區，全力扶持優秀在地候選人，讓民眾黨有根據地“做給大家看”，同時也能培養人才，未來為公部門所用或進一步代表政黨征戰選舉，都是不錯的做法。

