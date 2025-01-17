賴上任首執行死刑　黃國昌：在救民調？

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月17日電（記者 鄭羿菲）賴清德上任後，昨天首度執行死刑犯槍決，死刑犯黃麟凱於16日深夜10點2分在台北土城看守所伏法，這也是時隔4年、1751天後執行死刑。台灣民眾黨代理主席黃國昌17日質疑，到底是為了實現正義，還是在挽救民調？或是幫接下來的“憲法”法庭打算做自己的遊戲規則鋪陳？社會上有相當多討論。



台灣民眾黨“立法院”黨團17日上午召開時事回應記者會，民眾黨代理主席、黨團總召黃國昌、“立委”林國成、吳春城、麥玉珍、林憶君、張啟楷出席。



黃國昌表示，在民主法治國家中，政府依法行政，讓人民對司法有信心，而不是把司法當作政治操作的工具，這是最重要的事情。“賴政府”昨天挑選槍決死刑犯的時機點，到底是為了實現正義，還是在挽救民調？亦或是幫接下來的“憲法”法庭打算做自己的遊戲規則鋪陳？社會上有相當多討論。



林國成也說，我們支持依法行政、樂見執行死刑，比較奇怪的是挑這個時間點，到底是在轉移焦點？還是有其他用意？“賴政府”很清楚知道老百姓對死刑的態度，甚至部分民眾不諒解“憲法”法庭“死刑有條件合憲”達到實質廢死的決議。他反問，現在判死刑的還有30多位死刑犯，“賴政府”接下來要執行嗎？還是槍決黃麟凱只是要轉移目標，說自己沒有實質廢死。若是這樣欺騙台灣人民，相信台灣人民還是會看穿。