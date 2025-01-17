蔡壁如要溝通　黃國昌稱工作忙

民眾黨代理主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月17日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席補選報名參選時間只到17日下午6點，目前僅有台灣民眾黨代理主席黃國昌登記。先前傳出有意承擔大任的民眾黨創黨元老蔡壁如也拋出“要先跟黃國昌溝通”，令外界好奇2人是否已有溝通？黃國昌17日並未正面回應，僅說自己這幾天從早忙到晚處理總預算案，他樂意與黨員交換意見，但拜託考慮一下他的工作時間。



台灣民眾黨主席補選將於2月15日，以網路投票方式進行。



台灣民眾黨“立法院”黨團17日上午召開時事回應記者會，民眾黨代理主席、黨團總召黃國昌、“立委”林國成、吳春城、麥玉珍、林憶君、張啟楷出席。



黃國昌會後接受媒體訪問表示，他幾個月來一再重復說明，對民眾黨每一位黨公職來說，現在最重要的事情是每個人在自己的工作崗位上把自己的事情做好，而他身為民眾黨團總召，現在幾乎所有的時間都在處理黨務、審查總預算案，昨天他離開黨團已是晚上11點，這是我們正在做的事。



黃國昌也說，對於跟所有黨員交換意見，他一定樂意，但拜託要考慮一下大家的工作時間，他一天24小時，除了投入公務外剩下的時間大概就是回家睡覺，這是他現在的生活，而工作孰輕孰重，他分得非常清楚。