多加起訴藍首長　柯建銘：對國民黨發起三罷

民進黨團總召柯建銘。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月17日電（記者 楊騰凱）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘今日宣布將對中國國民黨發起大罷免，共有“三罷”，一，罷免國民黨籍“立委”；二，國民黨籍“立委”在“立院”未過半，國民黨籍“立法院長”韓國瑜要自動下台；三，藍營被起訴、判刑的縣市首長也應請他們下台。



柯建銘指出，國民黨還沒讓修正的《公職人員選舉罷免法》送給“總統府”公告，所以罷免連署還不用附上身分證影本，我們要連署很簡單，國民黨犯了戰略上的錯誤，未來幾天會看到幾百個團體出來呼籲大罷免。柯日前提出“雙罷”，針對“立法院”正副院長進行改選以及罷免國民黨區域“立委”，今天再加上被起訴、判刑的藍營縣市首長。等同全面開啟大罷免。



工業總會理事長潘俊榮今日率工總名譽理事長許勝雄等理事會成員赴“立法院”，與民進黨團就總預算交換意見。會後柯建銘給出以上發言。



柯建銘表示，藍白現在就是要讓台灣下市，這是很惡質，很夭壽（閩南語同惡質）的事，在野對總預算提了3000多個案子，協商的時候一案講10分鐘就好，也要花17天才能講完，那如果直接交付表決，一案一案投票也要花37天，所以在野根本不讓我們通過總預算，想完成協商是緣木求魚。



柯建銘指出，面對這種情況，我們必須釜底抽薪，發動大罷免，三罷，第一是罷免藍委；第二，只要在野在“立法院”不過半，韓國瑜就自動下台；第三是貪污的縣市首長，起訴、判刑的，應該請他下台，這才是對這塊土地負責。

