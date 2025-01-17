台軍方智庫民調：近5成反對晶圓廠赴美設廠

針對台灣晶圓廠擴大赴美設廠，近4成民眾支持，近5成反對。（台“國防安全研究院”提供） 中評社台北1月17日電（記者 張穎齊）美國候任“總統”特朗普將於20日上任，台“國防安全研究院”17日舉行民意調查報告發布記者會，數字顯示47%人認為朗普上任後台美關係不變、24%認為會變不好；另外27%民眾支持買更多武器、22%支持鼓勵台灣企業投資美國，但有49%受訪者反對晶圓廠赴美設廠；47%支持增加防務預算、10%認為應減少；49%受訪者認為兩岸緊張時美國會出兵協防台灣、43%認為不會。



台“國防院”17日舉行“特朗普重返白宮：台灣“國防”與外交政策的民意反應與啟示”調查報告發布記者會，與會的有“國防”院執行長李文忠、“中研院”政治所研究員吳文欽、中共政軍與作戰概念研究所副研究員李冠成、助理研究員方琮嬿。



方琮嬿總結，民眾對特朗普新政府的台美關係謹慎樂觀，民眾支持台美深化合作。民意對晶圓廠擴大赴美仍有分歧。民眾支持穩健地增加防務預算，但當增加防務預算涉及資源排擠或加稅時，支持比例民調從上次辦民調時的49%、下滑至34%，原因還有待查。而民眾期待防務預算優先提升軍人素質。



吳文欽表示，47%、近半數民眾認為特朗普新政府下的台美關係，不會改變，其實他看到這民調滿驚訝。特朗普過去常不按牌理出牌，原以為有適應期，民眾有這樣看法，滿有趣；24%認為關係變不好。特朗普20日就要上台，特朗普希望對其他國家產品增加關稅。有人建議“多買美國農產品”、“增加進口美國能源”、“鼓勵公司去美國投資”或“買更多美國武器”等選項。其中27%民眾支持透過購買更多武器，作為回應特朗普關稅政策的首選；22%認為應鼓勵台灣企業赴美投資。

