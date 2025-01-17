相信美會出兵協防民調下滑　李文忠：不同情境

民調詢問：兩岸若發生戰爭，49%受訪者相信美國會出兵協防台灣。（照片：台軍智庫“國防安全研究院”） 中評社台北1月17日電（記者 張穎齊）美國候任“總統”特朗普將於20日上任，台灣軍方智庫“國防安全研究院”17日舉行民意調查報告發布記者會，民調顯示，有4成7民眾認為特朗普政府上台後，台美關係不會改變；若兩岸發生戰爭，49%受訪者相信美國會出兵協防台灣。



會後有媒體提問，針對“國防”院去年9月11至16日一樣委託政大選研中心執行民調，52.6%認為美軍會協防台灣，但此次的民調下滑至49%，“國防安全研究院”執行長李文忠回應，不同情境本就會有不同民調，“國防”院委託的政大選研中心是權威民調機構，題目不會有誤導。



台“國防”院17日舉行“特朗普重返白宮：台灣“國防”與外交政策的民意反應與啟示”調查報告發布記者會，與會的有“中研院”政治所研究員吳文欽、“國防”院執行長李文忠、中共政軍與作戰概念研究所副研究員李冠成、助理研究員方琮嬿。



是否針對特朗普選前提出的具體說法做民調？如特朗普希望台灣的防務預算增至占GDP國內毛額生產10%（現為2.5%）、台灣人搶走美國晶片市場、全球課徵關稅10%？



李文忠說，有些題目放進去可能會變成誤導，當然特朗普選前說的這些語言，沒人聽了會高興，特朗普原意應是要求大幅提高防務預算，比如特朗普說一上任就要24小時內使俄烏停戰，不管期程如何，特朗普會朝此方向進行，所以有跟俄羅斯“總統”普京、烏克蘭“總統”澤倫斯基通了電話。其實特朗普的選舉語言並不重要，不必理會，而是朝特朗普的大方向意思去做民調研究、放題目，特朗普向來愛誇大。



李冠成說，題目設計一開始會請訪員進行導言，唸完後才開始執行民調，當然特朗普有些是選舉語言，若直接問防務預算提升至占GDP10%、或用負面詞語講美國要搶走台灣晶片生意，那就可能誤導。吳文欽說，可適度引導，但不便誤導。

