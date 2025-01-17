軍事預算遭刪凍　李文忠：“立委”搞不清

李文忠。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月17日電（記者 張穎齊）“立法院”在野黨團近日提案，將台“國防部”預算刪減至新台幣73億元、凍結1923億元，占軍事預算比率達44%，軍方憂心恐將嚴重影響戰力。“國防”安全研究院執行長、曾任“退輔會”副主委李文忠17日表示，刪除、凍結預算都是“立委”的職權，他不會用負面標籤看，可是必須要舉證，刪、凍有無道理，舉例潛艦預算若被凍結、就是慢一年造出，“國會”不能沒水準。他認為，一定要嚴謹去看待預算的凍結與刪除，可是大部分“立委”都搞不清楚，這非常不好。



“立法院”初審“國防部”預算時，決議刪減新台幣48億元、凍結60億元。但近日在野黨團的提案卻將刪減金額提高至73億元、凍結1923億元，占“國防”預算比率達44%，其中潛艦自造－第3階段後續艦籌建（海鯤艦潛艦後續艦）案也將凍結18億元。



李文忠表示，他當過三屆“立委”，“立委”要凍結、刪除預算，都是“立委”的職責，他不會用負面標籤去看待，但這樣凍結、刪除到底有無道理？以潛艦為例，潛艦造價是百億元，“國防部”只編列了20億元預算，那現在凍結18億元，是否會影響潛艦打造的進度？不簽約就慢一年。



台“國防”院17日舉行“特朗普重返白宮：台灣“國防”與外交政策的民意反應與啟示”調查報告發布記者會，與會的有“國防”院執行長李文忠、“中研院”政治所研究員吳文欽、“國防”院中共政軍與作戰概念研究所副研究員李冠成、助理研究員方琮嬿。會後開放媒體提問。

