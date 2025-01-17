韓國瑜今發限量春聯　韓粉昨傍晚就排隊

韓國瑜率江啟臣於“立法院”正門口準備發放春聯。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月17日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日中午率副院長江啟臣於“立法院”正門發放春聯，現場擠得人山人海，大家都想取得限量珍藏版的韓國瑜春聯。搶得頭香的民眾昨天下午5時就來排隊，可見韓國瑜人氣真的非常旺。



另一方面，韓國瑜發春聯過程一度遭遇鬧場，一男一女兩位民眾在領取春聯時突然手舉布條，批韓國瑜“毀憲亂政”、“削財誤國”。駐衛警隨即上前將兩人帶離，所幸衝突未進一步擴大。



韓國瑜今日中午率江啟臣於“立法院”正門口發放春聯，前6百名可領取韓國瑜親筆簽名春聯，以及燙金版限量春聯。活動吸引大批民眾前來領取，搶得頭香的民眾甚至是昨天下午5時就來排隊，可見韓國瑜在民間的人氣非常旺。



韓國瑜江啟臣在現場一一將春聯送給民眾，大約50分鐘後，6百份春聯就被索取一空。



韓國瑜表示，他要祝福大家新年快樂，龍年接近尾聲，龍年代表陽剛、生猛，即將到來的蛇年代表柔和，也象徵期待收成，讓我們迎接美好、期待豐收的蛇年到來。



韓國瑜也特地拉抬江啟臣的聲勢，他對現場民眾表示，江啟臣長得比我帥，學問比我好，頭髮比我多，鼻子比我的鼻子大，老婆比我老婆漂亮。對於韓國瑜的幽默發言，現場民眾都笑了出來。