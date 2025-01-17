李文忠：特朗普生意人　希望與中國好交情

“國防安全研究院”執行長、前“立委”李文忠接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月17日電（記者 張穎齊）美國候任總統特朗普將於20日上任，牽動中美、台美局勢。台“國防安全研究院”執行長、民進黨籍前“立委”李文忠接受中評社訪問表示，特朗普一定是為自己利益著想，對美國而言，中國大陸是主要威脅，在這結構下，並不會把台灣出賣掉，協助台灣以利與中國大陸較勁，當然也都會進行兩手策略。特朗普、現任美國總統拜登會協助台灣，自然都不是為了台灣，而都是為了美國自己。



李文忠指出，特朗普將中國大陸視為對美國最主要的威脅，所以中美關係已結構性決定。不過在這樣關係下，特朗普也是兩手策略、生意人性格，很希望能與中國大陸領導人再度碰面，並稱許有好交情，當然背後都是為美國的核心利益著想。



李文忠表示，無法完全肯定特朗普上台後，中美、兩岸會保持現狀、還是加劇？但可從一些事情去判斷，那就是特朗普強調的信念總是美國第一、讓美國再次偉大，這也是特朗普之所以能當選的原因之一，美國優先就是特朗普的利益，此立場不會變，中國就是美國最主要的威脅。



李文忠，出生於南投，淡江大學國際事務與戰略研究所在職進修專班，曾任“退輔會”副主委、榮民榮眷基金會董事長、3屆“立委”、“國大代表”、台北縣政顧問、縣府機要秘書、民進黨國大黨團幹事長、民進黨組織部主任、“國發會”委員、勞團社運領袖等，曾參選過南投縣長。屬於民進黨新潮流。

