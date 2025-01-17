藍委宣傳苗栗𪹚龍節　韓國瑜舞龍超開心

藍委邱鎮軍（右）舉辦記者會為“2025苗栗𪹚龍”活動暖身。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月17日電（記者 楊騰凱）苗栗在過年期間將舉辦“2025苗栗𪹚龍節”活動，中國國民黨籍苗栗縣“立委”邱鎮軍今在“立院”辦記者會為活動暖身。國民黨籍“立法院長”韓國瑜親自下場舉龍頭玩起舞龍，整個人都玩開了。接著邱鎮軍送上一只龍頭給韓，韓笑說要帶去美國參加特朗普就職典禮。



“𪹚龍節”為苗栗客家傳統活動，在元宵節期間舞龍，是台灣很具代表性的舞龍文化之一，今日邱鎮軍率領苗栗市公所到“立院”舉辦“2025苗栗𪹚龍”記者會，邀請全台民眾2月6日至14日一起到苗栗體驗。



記者會出席者包括韓國瑜、“立法院副院長”江啟臣、邱鎮軍、無黨籍“立委”陳超明等。



活動上眾人先是觀賞苗栗𪹚龍演出，接著韓國瑜帶著江啟臣、邱鎮軍、陳超明一起上場舞龍，氣氛超級熱，韓國瑜整個人都玩開了。



接著邱鎮軍特地送上一只龍頭給韓國瑜當紀念，邱強調，要參選縣市首長的“立委”一定要來拿龍頭，象徵高票當選。韓國瑜表示，那把龍頭送給江啟臣好了，因為他已經快被民進黨團總召柯建銘罷免了。幽默發言讓全場笑翻。邱鎮軍趕緊對韓說，只要拿到龍頭，罷免案也不會成立，期盼韓國瑜收下這份大禮。



由於韓國瑜明日將率團赴美國出席美國總統當選人特朗普就職典禮，韓國瑜還表示，他要把龍頭一起帶去美國，保證會把全世界的政要給嚇壞。幽默發言再度讓全場笑開懷。



韓國瑜表示，𪹚龍文化是從清朝時期傳入台灣，苗栗客家村每年新年都透過𪹚龍來趨吉避凶，客家鄉親深信鞭炮炸越兇、龍舞得越兇，新的一年就越興旺。龍年代表陽剛威猛，蛇年代表柔和及豐收，邀請海內外朋友於活動期間到苗栗走訪，迎接蛇年的到來。