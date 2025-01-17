探病遭誤傳為住院　張善政現身闢謠

張善政接受媒體聯訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月17日電（記者 盧誠輝）近日台灣寒流來襲，天氣冷颼颼，桃園市政府某局處首長因小中風住院，中國國民黨籍桃園市長張善政昨晚到醫院探病，未料今早卻誤傳為是張中風住院，張今日現身以行動闢謠表示“我有不舒服的樣子嗎？”並貼心提醒近來因天氣寒冷，請民眾務必注意保暖。



桃園市政府某局處首長近日驚傳小中風住院，張善政昨晚率領市府同仁到林口長庚醫院探病，沒想到卻遭誤傳為是張本人住院，消息傳開後在桃園地方引發熱議。媒體也透過各種管道探詢張是否取消今日公開行程，但張仍如期現身桃園市119消防節活動。



張善政在會後受訪面對媒體關心時說，“你們看，我有不舒服的樣子嗎？他覺得這個有點可笑。”張指出，近日天氣確實寒冷，他看到很多老人家因為天氣冷的關係，身體會有一些狀況，因此他想提醒大，家在天氣冷的時候務必穿著保暖、注意自己的身體。



張善政今日出席桃園市119消防節活動，頒獎表揚40名“消防楷模”、“績優義消”及“績優消防志工”，感謝全體打火弟兄姊妹和志工，全年24小時不中斷的付出，守護桃園市民安全。張強調，桃園市是全台第一大工業科技城，工業廠房內部可能儲存多種化學品及物品等，一旦發生火災其災害嚴重度和救火困難度，將會遠大於一般普通住宅，因此如何透過新科技運用，有效提升災害應變及救援能力相當重要。