柯建銘提三罷　王金平：柯有自己的考量

王金平。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月17日電（記者 張嘉文） 民進黨“立法院”黨團總召柯建銘今日宣布將對中國國民黨發起“三罷”，對象包括藍委、國民黨籍“立法院長”韓國瑜，以及藍營被起訴、判刑的縣市首長。對此，過往和柯建銘有很多互動的國民黨籍“立法院長”王金平今天表示，他不曉得柯是怎麼想的，但柯會提出這些做法有自己的考量。



王金平強調，今天這個局面，是冰凍三尺非一日之寒，大家記住這一句話，所以有些地方，各黨團也有必要自己反省一下，能秉持尊重包容接納基本態度來運作，相信應該可以化解很多問題。



王金平認為，現在還難預料柯建銘這些考量會引發多少方面的回應，但在“立法院”要彼此尊重、互相包容，多多接納好意見，這樣才能看有無機會回復很正常的“國會”朝野關係。



台灣國際戰略學會今天下午舉辦“特朗普就職與台海安全，對美中、美台與兩岸關係影響”論壇，王金平受邀進行專題演講，由該學會王崑義主持，另外包括前陸委會副主委趙建民、國民黨國際部主任黃介正、前東華大學教授施正鋒、“國防安全研究院國防戰略與資源研究所長”蘇紫雲，和淡江大學外交與國際關係學系助理教授廖雨詩出席。



王金平在會前受訪時談到，目前“立法院”朝野嚴重對立問題表示，他希望“立法院長”韓國瑜能多多聽秘書長周萬來的意見，因為周是掌握全部情況的人，且是老經驗，學識很豐富，經驗不用講了，韓多聽聽周的建議會比較符合實際狀況。



王金平提到，只要能秉持尊重、包容、接納這三個原則，尊重每個政黨，尊重每個委員背後所代表的政黨、黨團、選區的利益，代表個人的問政理念等等，大家聲音一定不一樣，所以多元化的“國會”生態那是難免的。

