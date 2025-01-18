王金平演講：特朗普顯然不樂見台灣倚美謀獨

國際戰略學會舉辦論壇，邀請王金平進行專題演講。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月18日電（記者 張嘉文）美國共和黨總統當選人特朗普即將就職，中國國民黨籍前“立法院長”王金平表示，特朗普享有完全多數的執政優勢，可輕易遂行他想要推動的政策，有機會成為權傾一時的民主國家威權總統。但他認為，無論特朗普政府的閣員是否有“親台反中”立場，可是特朗普本人顯然不願看到台灣方面“倚美謀獨”。



王金平認為，在特朗普未來的施政中，絕不會容許將台灣問題置之度外，大家十分擔心他重返白宮後對台灣的態度，台海仍是全球危險衝突熱點，台灣持續面對嚴峻的安全挑戰。特朗普曾向中方表達支持一中政策，因此對於“台獨”可能會採取管控、不支持或甚至表達反對。



台灣國際戰略學會昨天下午舉辦“特朗普就職與台海安全，對美中、美台與兩岸關係影響”論壇，王金平受邀進行專題演講。此論壇由該學會理事長王崑義主持，另外包括前陸委會副主委趙建民、國民黨國際部主任黃介正、前東華大學教授施正鋒、“國防安全研究院國防戰略與資源研究所長”蘇紫雲，和淡江大學外交系助教廖雨詩出席。



王金平在會中分享特朗普就職與台海安全，對美中、美台與兩岸關係影響的看法。他指出，特朗普政府將取得完全執政的優勢地位，加上共和黨州長超過半數；最高法院裡保守派大法官占多數，等於掌握立法、行政、司法三權，將來專政、專權的可能性大增。特朗普會享有完全多數的執政優勢，可輕易遂行他想要推動的政策。

