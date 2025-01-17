台日漁業達共識　規範台漁船漁具勿越線

台灣漁業委員會日前在東京舉行，會中達成共識台方漁船的漁具不得流出東經124度3分以東的機制。（中評社 資料照） 中評社台北1月17日電／在日本東京舉行的第11次“台日漁業委員會”完成3天議程。台“外交部”今天表示，這次針對台灣漁船的漁具作業規則達成共識，如經指導後仍再發生越線，將採取適當的行政處分。而台灣也要求日方就其他重疊經濟海域作業問題儘早與台灣展開協商。



“台灣日本關係協會”與“公益財團法人日本台灣交流協會”於1月14日至16日在東京舉行第11次“台日漁業委員會”。本次委員會輪由日方主辦，台方由台灣日本關係協會秘書長范振國擔任團長，“農業部”漁業署署長王茂城擔任主談人，另“外交部”、“海洋委員會海巡署”及相關地區漁會也指派代表出席會議。



台官方指出，台日就“台日漁業協議”適用海域(八重山以北倒三角形海域)今年漁船作業規則達成共識，雙方同意以東經124度劃分台日雙方漁船作業方式的基礎上，建立台方漁船的漁具不得流出東經124度3分以東的機制，如經指導後仍再發生，將採取適當的行政處分；但為顧及沖繩小型漁船的作業空間，漁業署將指導漁業團體訂定自律公約，儘量避免漁具流出東經124度2分以東。



台官方表示，台日於2013年4月簽署台日漁業協議，以和平理性方式解決長期以來的漁業紛爭，並依據該協議成立“台日漁業委員會”，原則由台日輪流每年召開一次會議，成為雙方建立漁業作業秩序及處理漁業相關議題的重要對話平台。

