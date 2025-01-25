台灣傳統產業陷寒冬　陳春生：急需轉型

中鋼工會理事長陳春生。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月25日電（記者 蔣繼平）中國鋼鐵公司（簡稱中鋼）是台灣最大的鋼鐵企業。針對傳統產業面臨寒冬，中鋼工會理事長陳春生接受中評社訪問指出，進入AI世代真的需要轉型，傳產已安穩了50年，若無法跟上轉型，可能就得面臨淘汰，但規模大才有辦法拚研發，大者恆大會是趨勢，但台灣沒有關稅優勢，成本就是高，政府也有責任來協助產業轉型。



陳春生，1962年生，台東農工職業學校電工科，曾為中鋼公司煉鐵廠高爐設備檢修課技術員、中鋼公司企業工會勞資會議代表、團體協約協商代表、理事、常務理事等職務，2018年起擔任中鋼公司企業工會理事長，2021年再度續任。在中鋼服務40年資歷。



台灣傳產業陷入寒冬，螺絲業2年前曾創下逼近新台幣1900億元出口額的歷史新高，但如今每月高達十多家準備關門；另外，台灣過去工具機產值、出口在全球屬於前段班，但去年工具機產值約27億美元，對比2014年62億美元，只剩下三分之一。



陳春生表示，不只是鋼鐵業，石化等傳統產業問題都很嚴峻，這是市場的關係，不是誰的問題，因為世界一直在進步，以前從傳統進步到數位，現在進展到AI時代，傳統材料也在進步，一定要加快轉型，不是向前走而已，而是要快跑才能跟得上。

