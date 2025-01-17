總預算表決　藍白聯手通案刪總數939億

藍白聯手投票碾壓，賴政府總預算先通刪939億元。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月17日電（記者 楊騰凱）“立法院”院會下午審查今年度總預算案，中國國民黨團、台灣民眾黨共同提案，通案刪減“賴政府”今年度大陸地區旅費、水電費、媒體政策及業務宣傳費等，共計新台幣約939億元(約3%)。最後在藍白聯手下輾壓綠營，成功二讀表決通過。



其中“監察院”、陸委會、“內政部”、通傳會（NCC）、“數位發展部”、“法務部”等部會的首長特別費遭到全數刪除。



“行政院”編具的今年度政府總預算案暨附屬單位預算與前瞻基礎建設計劃第5期特別預算案，其中總預算案歲入新台幣3兆1534億元、歲出3兆1325億元雙雙創新高，歲入歲出賸餘209億元。



“立法院”院會今日下午開始審查今年度總預算案，開始表決前藍綠爆發口角衝突，民進黨團總召柯建銘抱怨沒有看到提案內容，他甚至拿拐杖怒敲發言台。接著民進黨團幹事長吳思瑤、國民黨團首席副書記長王鴻薇雙姝也一度搶發言台發言，場面混亂。



最後實際進入表決階段時，藍白在人數優勢護航下，成功以60票同意輾壓綠營的49票不同意，使通案刪減獲得二讀通過。



根據藍白共同提案內容，通案刪減部分包括“賴政府”各部會赴大陸地區旅費、水電費、媒體政策及業務宣傳費，以及“監察院”、陸委會、“內政部”、通傳會（NCC）、“數位發展部”、“法務部”等部會的首長特別費等，總刪除金額達939億元。



今日完成二讀後，預計下周將對總預算案相關各提案繼續審查，最後在21日“立法院”本會期結束前將總預算三讀通過。

