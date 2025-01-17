王金平：不認九二共識　一中問題仍存在

王金平出席台灣國際戰略學會舉辦的專題論壇。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月17日電（記者 張嘉文）中國國民黨籍前“立法院長”王金平今天在一場論壇上表示，一中問題是大陸堅持，美國承諾，且全球接受（95%以上），加上“中華民國憲法”以及增修條文，兩岸人民關係條例都明訂，但台灣政界的態度是規避，可是台灣規避得了這個問題嗎？



王金平強調，一中究竟是兩岸關係的毒藥或兩岸穩定的基礎？過往的九二共識，如同一條蓋住一中敏感問題的棉被，如今已被掀開，甚至丟棄不用。但兩岸是否同屬一中的問題，不會因不認九二共識，就不存在，所以他才會提出以“兩岸治權互不隸屬，主權同而不分”，試圖打開兩岸的僵局找出路。



台灣國際戰略學會今天下午舉辦“特朗普就職與台海安全，對美中、美台與兩岸關係影響”論壇，王金平受邀進行專題演講。此論壇由該學會理事長王崑義主持，另外包括前陸委會副主委趙建民、國民黨國際部主任黃介正、前東華大學教授施正鋒、“國防安全研究院國防戰略與資源研究所長”蘇紫雲，和淡江大學外交系助教廖雨詩出席。



王金平在會中特別將兩岸問題另立篇幅講述，他說，關鍵不只在於台灣怎麼說，而是相對應的大陸、美國會怎麼看。這是台灣面對中美處理兩岸時避不開的現實，問題是，我們誠實真誠面對了嗎？



王金平表示，面對大陸與日俱增想統一台灣的實力與意願，為保台灣生活方式的不變，至少是最小的改變下，如何面對、如何因應，才能讓台灣人的生命、財產、人權獲得最大的保障？這些問題，台灣社會目前不但刻意避開，甚至已到誰提出，誰就被批評的地步。問題是，我們不願面對它，不表示它不會存在，未來不會發生。要進一步思考，我們有何能力、政策、方案，會讓大陸打消意願？或有何策略，可以弱化大陸改變台灣現狀的實力？

