中科出現粉色浪潮 園區生意盎然

中科“飛躍AI-I”為法國藝術家MARC FORNES設計，選用劍蘭語意節節高升呼應中科發展。（中科管理局提供） 中評社台中1月17日電／中部科學園區管理局發展人文與生態景觀，特別在后里園區內打造“飛躍AI-I”、“飛躍AI-II”等兩座公共藝術作品，搭配周邊綠意景色、春季綻放的櫻花與細心營造的生態特色，讓園區內生氣盎然，來此可感受科學及人文氣息。



第一座“飛躍AI-I”，為法國藝術家MARC FORNES設計。他從自然界找尋靈感，擅長以數學和自然等內在秩序為概念發想，利用方程式和參數模擬數據等，設計衍生出多變的幾何與力學變化造型。以現代科技工藝重新詮釋花卉“經驗”與“知識”整合之美。選用劍蘭語意節節高升更呼應中科發展，更呼應科技秩序的意象，彰顯作品的地標性。



第二座“飛躍AI-II”為馬君輔、賴亭玟所設計。后里區特色花卉（文心蘭）量產產地，文心蘭花語有“飛躍”之意涵。藝術家文心蘭圖像結構類比AI，作品如六角體的彩色泡泡，由核心放射四周，點、線、面360度，皆能展現台中后里在花卉觀光產業的扮演著不可取代的地位。無論是結合花卉“經驗”與“知識”的整合，創作意涵更呼應中科發展，以擬生物思考、細胞分裂模組，神經學傳導結構，隱喻著AI科技智慧傳遞的意象。



台中后里賞櫻景點“中科崴立櫻花公園”，地點就位於台中中科后里園區崴立機電旁，係由崴立機電中科廠所養護，免費開放遊客參觀遊憩。



“中科崴立櫻花公園”占地遼闊，並種植諸多植物，中科后里園區內除管理局種植之樟樹、台灣欒樹、楓樹、小葉欖仁等數十種喬木，還有崴立機電認養種植之多種櫻花品種，包括河津櫻、吉野櫻、八重櫻、綠萼櫻及富士櫻等等。每年2月左右陸續盛開，置身其中，令人心曠神怡！除了櫻花，花園中心廣場還種了“李花”、“杏花”、“桃花”，形成“百花爭鳴”之景，春節期間如果有到台中，大朋友小朋友都可以來走走，步道旁有設置林蔭石頭椅，走累了坐下休息，享受愜意的悠閒時光。



另外，園中生態池與滯洪池內種植水生植物，並引活水注入池內養魚與綠頭鴨，招來許多鄰近的飛鳥及白鷺鷥在附近築巢棲息，形成生態環境與科技廠房共存共榮的美好景象。