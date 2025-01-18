陳春生：鋼鐵今年景氣得先看戰爭打完沒

中鋼工會理事長陳春生。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月18日電（記者 蔣繼平）中國鋼鐵公司（簡稱中鋼）是台灣最大的鋼鐵企業。石化、鋼鐵產業未來挑戰重重，中鋼工會理事長陳春生接受中評社訪問指出，台灣鋼鐵市場的危機主要受到中國大陸量產外溢大爆發的影響，若以哈戰爭、俄烏戰爭結束，可望迎來重建商機、恢復市場秩序，台灣市場會得到舒緩。另外，中鋼正在轉型發展精緻鋼路線，利潤最高就是“潛艦鋼板”，擔憂若“國防”預算遭砍影響“潛艦自造”的話，他說“可能很吃力”。



陳春生，1962年生，台東農工職業學校電工科，曾為中鋼公司煉鐵廠高爐設備檢修課技術員、中鋼公司企業工會勞資會議代表、團體協約協商代表、理事、常務理事等職務，2018年起擔任中鋼公司企業工會理事長，2021年再度續任。在中鋼服務40年資歷。



根據媒體報導，傳產鋼鐵業2024年年終獎金，包括鋼鐵業龍頭中鋼，以及不銹鋼上游龍頭廠唐榮，年終獎金均為1個月，績效激勵獎金部分，據了解，除了中鋼盈餘小賺，其他鋼鐵業者則延續2至3年市況不振虧損狀況，2024年績效激勵獎金仍落空。展望2025年，鋼鐵業者表示不敢樂觀。



陳春生表示，台灣鋼鐵市場的危機，主要是受到中國大陸量產外溢大爆發的影響，大陸這幾年一直喊減產，但量卻是越減越多，加上以哈戰爭、俄烏戰爭的影響，所以大陸過剩產量都往東南亞倒。接下來就觀望，如果這些戰爭能夠結束，迎來重建商機，加上地緣關係對大陸有利，不要再倒貨東南亞，恢復市場秩序，台灣這邊的市場就會得到舒緩。



陳春生指出，中鋼的內銷約佔6成，外銷約佔4成，外銷市場以歐美為主。台灣鋼材進口來源主要來自日本、韓國、大陸，尤其又以大陸為大宗，因為大陸鋼材比較有競爭力，加上大陸政府有補貼企業生產，不怕競爭。而台灣景氣不好，很多產業採購鋼材時，寧可選擇便宜的買，因為面臨成本壓力。中鋼鋼價近年一直往下掉，最近比較平穩，下游也希望價格不要再往上調，否則受不了，因此獲利不大。



中鋼正在轉型發展高值化精緻鋼，去年精緻鋼品銷量占中鋼鋼品銷量11.1% ，毛利占比卻超過75%；其他88.9%的一般鋼品，毛利只占25%。對此，陳春生認為，如果精緻鋼可以衝到佔20%的產量，中鋼營收就能打平，其他多賣的就是多賺，中鋼也一直在做轉型。



陳春生指出，精緻鋼會比傳統鋼的韌性更好，成品做出來耐用性更好，譬如配合台灣政府潛艦自造政策去研發的“潛艦鋼板”，就是精緻鋼品裡面利潤最高的。但話鋒一轉，陳春生也說，這兩天都是“立院”砍預算的新聞，若“國防”預算被砍，那就很吃力，因為花了一大堆錢配合政策做研發，如果不能成功賣出去，等於打水漂，所以這幾天都很關注這件事。