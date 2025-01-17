柯建銘不滿藍白刪預算　拄著拐杖敲桌抗議

民進黨黨團總召柯建銘拄著拐杖，往“立法院長”韓國瑜的主席位置靠近。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月17日電（記者 張穎齊）“立法院”17日下午開始處理今年度總預算案，中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁表示，國民黨團共提案刪除新台幣1111億元，佔總預算的3.47%，這跟往年刪除的幅度是差不多的，國民黨也嚴格審查媒宣費，防止民進黨挪用業務費。民進黨“立院”黨團總召柯建銘不悅，拄著拐杖先後接近“立法院長”韓國瑜及國民黨團總召傅崐萁，並用拐杖敲2人桌子，表達不滿，藍綠委也齊上前開吵。



針對總預算案朝野下午進行表決大戰，最終在國民黨、民眾黨“立委”聯手合作下，總刪減數939億餘元（約3%），其餘個別委員提約800案，待下周一院會處理三讀。



柯建銘下午4點拄拐杖步入議場，在台灣民眾黨團總召黃國昌、民進黨團書記長蔡易餘、傅崐萁發言完後，走到台前，先對韓國瑜一陣叫罵，並用拐杖敲桌子，藍綠委一擁而上，相互開始大吵。



柯建銘直接走到主席台旁，與韓國瑜爭執，藍委洪孟楷見狀上前勸離柯建銘，柯建銘隨後在走到傅崐萁旁，再用拐杖敲傅崐萁的桌子，與傅爭執，藍委王鴻薇上前勸架，但王鴻薇面帶笑容，將柯勸離。



當韓國瑜宣讀表決媒體宣傳費時，柯建銘下令要求所有綠委反對，眾人舉牌，洪孟楷嗆聲說“民進黨總是圖利公視標案、或其他特定綠媒，當然要刪除！”柯建銘則回嗆“藍白賣國！”綠委也紛紛嗆聲黃國昌，黃國昌則不以為意。



下午4點44分，韓國瑜說先休會，傍晚5點半“立院”職員有尾牙、卡拉ok比賽，歡迎去致意，尾牙後再看看繼續開會。



綠委王美惠酸“新年快樂，統統都刪光光了，刪了上百億！”民進黨團幹事長吳思瑤則說民進黨籍各委員會召委都來黨團開會，柯建銘也先行赴黨團。隨後研擬舉行記者會說明。