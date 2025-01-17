綠新竹市黨部宣布　啟動罷免高虹安、鄭正鈐

民進黨新竹市黨部。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月17日電（記者 盧誠輝）民進黨新竹市黨部今日召開執、評委會議，決議在新竹市推動“雙罷免”，今日傍晚正式宣布將全面啟動罷免已退出台灣民眾黨且遭停職的新竹市長高虹安和中國國民黨籍新竹市區域“立委”鄭正鈐，正式宣告新竹市大罷免潮來臨。



民進黨“立法院”黨團總召柯建銘上午宣布，黨公職全體投入服務處設罷免站，新竹市黨部下午就宣布罷免高虹安與鄭正鈐。



民進黨新竹市黨部主委施乃如表示，高虹安的施政滿意度全台最後一名，對市政毫無建樹；鄭正鈐本屆“立委”任內也如同上屆，從沒為新竹爭取建設，只會站在“立法院長”韓國瑜身旁護航國民黨，對此人民已深惡痛絕，因此關於罷免高虹安及鄭正鈐的議題其實在新竹市已醞釀一些時日。



被視為柯建銘系統的施乃如指出，從去年開始，新竹市的公民團體便積極推動罷免連署，近期藍白又惡意凍結或刪除總預算，影響民生甚鉅，再度激起民眾罷免意願，已經使得台灣人民忍無可忍。施強調，《選罷法》修正案尚未實施生效，因此這次罷免連署不需要繳交身分證影本，民眾可方便快速的參與連署，希望民眾勇於參與罷免連署。



民進黨新竹市黨部表示，為協助民眾儘快完成連署，包括民進黨籍不分區“立委”柯建銘、新竹陽明交大教授林志潔教授服務處、民進黨新竹市黨部、民進黨籍前新竹市議員李妍慧辦公室、民進黨9席新竹市議員服務處等地，都將作為罷免連署站，協助民眾填寫和收件，與公民團體分進合擊，同步罷免高虹安、鄭正鈐。