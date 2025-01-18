台灣龍頭中國鋼鐵　蔣介石銅像保存完整

中鋼行政大樓前方有一座保存完整的蔣介石銅像。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月18日電（記者 蔣繼平）高雄市過去為鋼鐵、石化工業聚落，台灣最大的鋼鐵企業中國鋼鐵公司（簡稱中鋼），就位於小港區的中鋼路1號，與台船是鄰居。中鋼在大門口有實施門禁管制，洽公主要在行政區內，工廠位於管制區無法進入與拍攝，不過行政區建築富有歷史，並保留完整的蔣介石銅像，在深綠的高雄已不多見。



中鋼成立於1971年，總部位於高雄市小港區，是十大建設的重要項目之一，由政府出資成立。其擁有台灣規模最大的煉鋼廠，且是台灣少數設有高爐的一貫作業鋼鐵廠。2005年為世界排名第19大鋼鐵業者，2013年為第26名，2017年全球排名第22。



根據中鋼介紹，營業項目與結構2023年產品營收比重分別為：熱軋鋼品40.17%、冷軋鋼33.97%、棒鋼及線材12.54%、鋼板7.18%、H型鋼3.71%、其他鋼品1.01%、其他（非鐵產品及副產品）0.72%、窄幅鋼板0.42%、鋼管0.28%。



中鋼集團旗下主要關係企業：鋼鐵核心事業：中鋼公司、中龍公司、中鴻公司、中鋼馬來西亞公司、中鋼日鐵越南公司、中鋼印度公司。



其他集團事業，一、工程事業：中鋼機械、中鋼構、中宇環保工程、中冠資訊。二、工業材料：中鋁公司、中碳、中聯資、高磁公司、常州中鋼精密鍛材。三、物流事業：中鋼運通、中貿、中盈投資、中鋼保全、中欣開發。四、綠能：興達海基、中鋼光能、中能發電、高雄捷運。