藍白統刪939億　綠號召百工百業大罷免

民進黨團開記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月17日電（記者 張穎齊）“立法院”下午開始處理今年度總預算案，中國國民黨、台灣民眾黨統刪總數新台幣939億餘元。民進黨“立院”黨團三長與同黨7個委員會召委傍晚開記者會，怒轟藍白亂刪、亂凍結預算，必須大罷免藍委，號召百工百業一同響應表達憤怒。



國民黨籍“立法院長”韓國瑜下午審理總預算案，晚間4點44分休會，藍白共同提案通案刪減今年度大陸地區旅費、水電費、媒體政策及業務宣傳費等，共計939億元，二讀表決通過。



民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘、民進黨籍經濟委員會召委邱志偉、“外交及國防委員會”召委王定宇、衛生環境委員會召委黃秀芳、財政委員會召委賴惠員、交通委員會召委陳素月、教育及文化委員會召委范雲、內政委員會召委張宏陸在民進黨團召開“史上最惡質的在野黨 大砍預算拖垮國家 這樣的在野黨非罷免不可”記者會。



柯建銘指出，總預算高達3225案太多，藍白非罷免不可，國民黨不協商，多數強勢表決刪了939億元，剩下700多案改成凍結，凍結就等於刪除，藍白耍這種遊戲，非常黑箱，一定要罷免。今早連工業總會幹部潘俊榮、許勝雄、何壽山都來找民進黨陳情，過去他們是比較支持藍營，他參加過34次總預算、20幾年黨團協商，過去國民黨籍前“立法院長”王金平在總預算協商時，都沒這樣過，國民黨談都不談，他要高度譴責韓國瑜，韓要去美國，卻連“外交部”機密預算都黑箱砍了，民眾黨團總召黃國昌、國民黨團總召傅崐萁都在破壞，民意一定要徹底將藍白掃進歷史焚化爐，國民黨愚蠢，走向死亡。

