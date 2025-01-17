韓出席國民黨尾牙　笑稱精氣神消耗大

韓國瑜摸彩。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月17日電（記者 張嘉文）中國國民黨中央黨部17日晚上舉辦年終尾牙，黨主席朱立倫在黨部12樓請外燴辦了18桌，犒賞黨務幹部、黨工和智庫人員。



黨籍“立法院長”韓國瑜特地出席祝賀，他笑稱自己任院長近一年來，精氣神消耗非常大，精給了民進黨，氣給了國民黨，神給了民眾黨，所以去年和今年大家都覺得他老了很多，因為面對朝野協商的壓力非常巨大。



韓國瑜的發言引來現場一片笑聲，他和副院長江啟臣還帶了目前市面上很難買到的“立法院”紀念酒共2瓶，當成尾牙抽獎的加碼獎品，現場抽出兩位黨工獲得，獲獎人都讓現場其他人非常羨慕。



韓國瑜表示，國民黨中央在主席朱立倫領導，以及各位幹部努力下，提供了台灣政治不同光譜，以及政治上一個絕對重要的動能，他期待中國國民黨在朱的領導下，龍年即將接近尾聲，代表著陽剛威猛跟生命轉入了蛇年，國民黨能夠黨務興旺，黨員向心力越來越強，人民認同感越來越高。



由於“立法院”17日晚間也在議場前辦尾牙，身為主人的韓國瑜及江啟臣在致詞摸獎後，和朱立倫一同向現場黨工們敬酒致意，隨後趕回“立院”現場，特別撥空出席黨中央尾牙，也看出韓國瑜對國民黨的心意。

