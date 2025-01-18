中鋼廠區有如小社會　員工福利很多元

中鋼工會理事長陳春生介紹中鋼員工有1萬人，進出餐廳是直接刷卡進入。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月18日電（記者 蔣繼平）台灣最大的鋼鐵企業中國鋼鐵公司（簡稱中鋼），正式員工人數約1萬500人，加上協力廠商人數可達3萬人，也成立實力堅強的工會組織，位於行政區內的中鋼工會及員工福利大樓服務多元，有多家配合保險公司駐點、還有鋼友旅行社、販賣衣服、水果、茶葉、咖啡、3C手機、洗衣、理髮等駐點，整個廠區有如一座小型社會縮影。



中鋼成立於1971年，總部位於高雄市小港區，是十大建設的重要項目之一，由政府出資成立，中鋼屬於泛公營事業，雖然以市場化經營為主，但仍保有公營背景。而中鋼公司企業工會於1980年12月30日成立，至今已有44年歷史，目前會員人數約1萬300人（含贊助會員約760人），屬於全員入會。



中鋼工會理事長陳春生向中評社介紹，中鋼正式員工約1萬500人，外部協力廠商近兩萬人，形成約近3萬人口數的小社會，因此工會除了爭取員工福利外，也提供各種多元的服務，譬如辦理保險提供優惠，因此有多家配合廠商進駐設點，造福員工之外，外部人員也一樣是服務對象，廠商都很樂意來設點拉業績。



最容易聯想到的“員工福利社”這邊也有，不過是利用各種走道、閒置空間來擺攤，走一趟可買到衣服、水果、茶葉、咖啡、3C手機，洗衣、理髮也有提供。另外因為員工數有1萬多人，員工餐廳空間也相當大，進出就像是捷運站，直接五線道刷卡進站，一般民眾也可購買餐劵，吃一餐不到新台幣百元即可飽食。



而員工福利也多彩多姿，有攝影社等社團，走廊目前也掛滿攝影展照片，而最特別的是還有“鋼友旅行社”，除了辦理員工旅遊、出差、教育行程，還提供各種海內外旅遊套裝，不僅只做員工的生意，也在市區設點擴大業務範圍拉客，由於是“中鋼”背景，信用和品質都掛保證，也很受到外界歡迎。