中台灣燈會融入中國神話　女媧主燈氣勢磅礡

2025中台灣燈會主燈以中國神話女媧為設計發想。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月3日電（記者 方敬為）2025中台灣元宵燈會將在2月8日登場，近期主展區中央公園已展開燈區布置，今年燈會結合中國神話，主燈突破傳統生肖設計，以“人首蛇身”的創世女神女媧為發想，打造全台唯一“移動式”主燈，周圍還有麒麟、騰蛇、翼羊等神獸花燈，展示女媧補天的神話故事。



台中市每年春節過後的重頭戲就是“中台灣元宵燈會”，今年在2月8日到2月23日在水湳中央公園盛大展出。今年燈會以“蛇現幸福”為題，將是全台最大單一場域的地方型燈會，規劃9大主題燈區，有逾百組花燈展示，讓中央公園變身璀璨燈海，還有主題市集“蛇も市”，要讓民眾賞燈之餘，還能夠逛街購物、大啖美食小吃。



今年中台灣燈會的蛇年主燈命名為“蛇現幸福”，打破傳統以生肖設計的模式，推出“人首蛇身”創世女神女媧，該主燈並加入機械動態設計，打造全台唯一移動式展演主燈，將呈現截然不同的燈組效果，透過精細機械動態及滑輪結構的擬人化主燈，巧妙結合AR擴增實境的沉浸式環境劇場，不設超過百米的故事場景，讓女媧再現，賜福五色石庇佑台中。



市府觀光旅遊局表示，台中市主辦的中台灣燈會每年都要不斷創新，今年以節慶經濟、光影藝術、傳統工藝、永續發展、幸福氛圍、城市行銷等6個面向為核心，規劃9大主題燈區，並結合永續發展目標策劃，不僅創造節慶熱鬧的幸福氛圍，更透過節慶傳遞永續理念，綻放台中城市魅力。