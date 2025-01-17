韓國瑜主持“立院”尾牙　千人辦桌缺綠委

韓國瑜主持“立院”尾牙，千人在議場前辦桌同歡。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月17日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日舉辦“立法院”員工尾牙，此次是韓上任以來第一次舉辦尾牙，特地跳脫傳統的飯店聚餐，別出心裁選在“立院”議場前辦桌吃自助餐，包括“立法院”職員以及藍白兩黨“立委”約1千人同歡，場面溫馨歡樂。



韓國瑜今日舉辦“立院”員工尾牙，出席成員包括：副院長江啟臣及國民黨、台灣民眾黨兩黨“立委”，不見民進黨籍“立委”現身。



藍白兩黨“立委”在會上互動融洽，民眾黨團總召黃國昌穿了一件皮夾克帥氣現身，藍委們紛紛上前詢問是不是要上台表演？因為輝達執行長黃仁勳總是穿皮夾克現身，還有藍委封黃國昌是“立院”黃仁勳”，搶著和他合照，展現雙方的好交情。



尾牙上的開場表演團體，是由國民黨籍“立委”黃建賓以及“立法院”總務處長廖炯志組成的樂團，其歌唱演出獲得全場的熱烈歡迎，紛紛高喊“安可”，還有媒體說黃建賓是被“立委”職務耽誤的音樂人。



此次韓國瑜安排“立院”職員們在議場前辦桌吃自助餐，餐點風味橫跨台式、西式、原民風味，宴席開始約30分鐘左右，滿桌佳餚就幾乎被掃空。



韓國瑜致詞時表示，“立法院”的同仁們辛苦了一整年，龍年即將邁入尾聲，迎接蛇年的到來。“立法院”所有職員在每個崗位盡心盡力，這一年走來很不容易，因為“立法院”型態改變，藍綠白三黨不過半，使得議事攻防非常激烈，各單位工作壓力都非常巨大。



韓國瑜指出，精、氣、神是人的三寶，他自己的精給了國民黨，氣給了民進黨，神給了台灣民眾黨，精、氣、神都耗損得非常嚴重。但是這些都沒關係，一份工作就是一份責任，更重要的是，要借重大家在工作崗位上全力以赴。



韓國瑜表示，台灣經濟看股票，台灣政治要看“立法院”，我們是台灣民主的名片，海內外都在看著“立法院”的一舉一動，盼各位同仁把工作繼續做好，發光發熱，我們一定盡力照顧大家，形成善良的循環。

