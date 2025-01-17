賴清德會支持大罷免？柯建銘：當然上下一心

民進黨“立法院”黨團總召柯建銘接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月17日電（記者 張穎齊）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘17日再度宣布將對中國國民黨發起“三罷”。對於是否與身兼黨主席賴清德溝通以及對罷免態度如何？柯建銘向中評社表示，當然是上下一心，民進黨全體要支持大罷免，罷免不適任的藍委，藍白已為台灣民主史上種下最惡質的紀錄，是歷史罪人，民意將會起來，2月3日就會有連署書送件，大罷免時代到了。



柯建銘17日表示，要對國民黨進行“三罷”，一，罷免藍委；二，藍委在“立院”未過半，國民黨籍“立法院長”韓國瑜要自動下台；三，藍營被起訴、判刑的縣市首長也應請他們下台。



柯建銘表示，韓國瑜、國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁、台灣民眾黨“立院”黨團總召黃國昌是歷史罪人，從“國會”擴權法開始到17日聯手統刪總預算新台幣939億元總預算，就是要搞垮台灣，韓國瑜還有臉在晚間辦“立院”員工尾牙晚會，實在太違和，“商女不知亡國恨、隔江猶唱後庭花”，台灣民主史上最黑暗一天，民意已沸騰，大罷免時代將於2月來臨。



日前民進黨籍地方民代已開記者會宣布動員第一階段連署，但面對16日賴清德會晤韓國瑜時，韓國瑜提出邀請柯建銘一同喝和解咖啡，賴清德更表示歡迎，是否影響？



柯建銘說，不能把不同題目結合在一起，賴清德16日會晤韓國瑜時，是因賴清德指定韓國瑜率朝野“立委”，20日參加美國候任總統特朗普就職典禮，是“外交”活動。照慣例出發前，賴清德會晤、交換意見，這跟大罷免是兩回事。



柯建銘說，不是說因賴清德、韓國瑜見了面，韓國瑜就能犯罪除罪化，沒有這種事情，事情要分清楚，賴清德當下只是不好意思、講些客氣話，反倒韓國瑜代表台灣訪美，卻任由藍白刪除、凍結44%軍事預算，要怎麼處理？韓國瑜還有臉去美國嗎？非常諷刺，希望韓好自為之。



至於賴清德是否支持大罷免？柯建銘回應，當然是上下一心，還需要說嗎？對於是否與賴清德溝通過？柯建銘則笑說“別探消息，幹嘛跟你說！”