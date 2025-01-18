綠高市長初選激烈　林岱樺嗆別拉大咖力挺

7連霸民進黨籍高雄“立委”林岱樺接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月18日電（記者 張穎齊）民進黨2026高雄市長初選競爭激烈，競爭人數眾多，有意參選的民進黨籍“立委”邱議瑩15日更找來黨內大咖站台。也有意角逐的民進黨籍“立委”林岱樺接受中評社訪問表示，在初選的階段，應秉持黨內和諧，政治前輩、大咖們都是公共財，大可不必將他們拉來影射力挺初選，她還是一步一腳印，傾聽民意，每天做選民服務、接受陳情是她生活常態。



民進黨高雄市長初選白熱化，共有在地綠委林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、前“勞動部長”許銘春表態角逐，府秘書長潘孟安也被點名，有“6搶1”態勢，國民黨則定於一尊將可能由藍委柯志恩出戰。



邱議瑩初選動作大，15日邀請蕭美琴、陳建仁、前“行政院長”蘇貞昌、“政院政務委員”陳時中、前“衛福部長”薛瑞元、前“經濟部長”王美花等人出席，10餘位民進黨“立委”也到場參加她的《生命的溫暖戰歌》新書分享會。



7連霸高雄市第四選舉區“正國會”“立委”林岱樺向中評社表示，現在還在黨內初選階段，民進黨當然有很多大咖，但他們都是“公共財”，這些前輩都有政治高度，在“國家”穩定黨內和諧性，都有一定指標，大可不必把政治前輩，拉來初選力挺。



面對黨內初選激烈，林岱樺說，她會持續傾聽民意，一路秉持自己的中心思想，她的強項是能仔細聆聽每位市民的心聲，並協調陳情、民怨，一次就坐4、5小時，這是她每天的常態，苦民所苦就是她的基礎與根本。



林岱樺說，影響選情最重要還是大環境，當然黨內外都有競爭，除顧及自己的選情外，更要延續民進黨高雄執政，民進黨籍現任高雄市長陳其邁滿意度很重要，要獲得民眾的信任，最主要還是支持“行政院長”卓榮泰的施政大方向，要讓人民知道現在政府的願景及做法，包括“立院”的攻防，也要與人民溝通，讓他們了解。



她提到，尤其“立院”最近審議的《財政收支劃分法》，對高雄影響最嚴重，雖各縣市能分配“中央”新台幣3千億元的預算，可高雄分配最少，國民黨籍台北市長蔣萬安最多，那不是在踐踏高雄嗎？台南、高雄都少，國民黨自己最大的苦主就是台南藍委謝龍介、高雄藍委柯志恩，這也是使得柯志恩在民進黨內部民調估計掉了5%，柯志恩因此大動作發了數10篇臉書文，頻頻與國民黨高雄市黨部、黨團開會，也得不到高雄市民諒解。



藍綠互相大罷免是否會衝擊高雄市選情？林岱樺說，高雄雖然沒有區域藍委，但高雄民情對藍白是有怨氣，還是很希望發出來，不過這場罷免活動是民間自己醞釀的，藍白原本是監督政府的角色，卻搞模糊了，阻礙政府運作，導致很多公開民調顯示，藍白支持度下滑。