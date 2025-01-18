中評關注：蔡壁如逆風挑戰黨魁　白鬥爭高潮

民眾黨創黨元老蔡壁如。（中評社 資料照） 中評社台北1月18日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨創黨元老蔡壁如17日下午在民眾黨主席補選登記截止前，壓線報名參選，將與民眾黨代理主席黃國昌正面對決，這讓民眾黨內“黨中央派”與長期耕耘中南部地方的“壁如派”鬥爭正式端上檯面，而檯面下蔡壁如或許準備三套劇本，要讓自己在黨內的聲量與影響力最大化。



民眾黨前主席柯文哲因京華城等案，1月1日請辭黨主席，並推薦民眾黨“立委”黃國昌擔任代理黨主席，正當各界都認為衹有黃國昌能接棒時，蔡壁如壓線登記參選民眾黨主席，跌破大家眼鏡，就連平時與蔡壁如親近的民眾黨台中市黨部主委、中央委員江和樹都驚呼“不會吧，哪來的勇氣啊？”



蔡壁如為何參選民眾黨主席？各界充滿好奇，畢竟蔡壁如日前才陷入“翻供說”，掀起黨內小草仇恨值，外界並不看好蔡壁如能順利挑戰黃國昌，但讓蔡壁如參選的最後一根稻草也正是黃國昌。蔡壁如在去年12月下旬宣布請辭台中市政府顧問參選民眾黨中央委員，也表態“若無人參選黨主席，將義無反顧出面承擔”，但黃國昌卻一直“冷處理”，即便蔡壁如表達“要先跟黃國昌溝通”，黃國昌也給“這幾天都工作到晚上11點”軟釘子碰，讓蔡壁如根本沒台階下。



蔡壁如參選民眾黨主席，掀起民眾黨內派系鬥爭的高潮，但過去曾表態“若黨內有人要勇於承擔，我就會全力支持”的蔡壁如，立刻引來小草反撲，只是觀察蔡壁如的臉書，可說是正反意見具陳，也有不少民眾留言支持，可見長期在中南部耕耘地方組織的蔡壁如，未必沒有與黃國昌一戰的能力。民眾黨前秘書長謝立功日前就曾指出，黨中央要傾聽台北市以外的聲音。



蔡壁如參選黨主席，其動機或有三種可能，一是民眾黨權力核心的中央委員選舉即將在19日舉行，共有17人參選，將選出9人，其中被媒體歸類為“壁如派”的有3人，蔡壁如以此讓聲量最大化，吸引117位新任的民眾黨代表支持；二是蔡壁如長期遭黨中央漠視，為此必須“秀肌肉”，讓2月15日黨員線上投票的結果，證明自己在黨內的實力與份量；三是既然自己已在翻供說黑了，那就犧牲先喊要選黨主席，再上演退選戲碼訴求黨內大團結，也為自己洗白博得好名聲。這三種可能都能佈局壁如派在2026地方選舉的角色與人選，否則黨中央持續冷處理漠視下，蔡壁如將成為民眾黨的過去式。