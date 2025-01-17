國民黨尾牙氣氛熱鬧 黨工喊主席我愛你

黨工抽到朱立倫提供的50吋電視獎品。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月17日電（記者 張嘉文）中國國民黨中央黨部17日晚上舉辦年終尾牙，黨主席朱立倫在黨部12樓請外燴辦了18桌，來犒賞黨務幹部、黨工和智庫人員。朱立倫期勉黨務幹部和黨工們，一定要和民意站在一起，民意就是我們的本，是我們的根，大家能把所有服務工作做好，把民眾關心的議題，重要的法案和預算都通過，讓民眾能過好日子。



朱立倫除了原本提供4台50吋電視供抽獎外，現場還提供新台幣2萬元禮券當成加碼，讓全場歡呼，許多黨工紛紛高喊“主席我愛你！”，氣氛非常熱鬧。



朱立倫強調，皆下要迎接最有福氣的蛇年，更重要的是我們要持續為民眾來服務，初心就是跟人民站在一起，無論在“立法院”，在各地方政府永遠都秉持這樣的心情跟民眾站在一起。



朱立倫說，他要感謝大家在最艱困的環境中，一起挺過來，大家非常團結，今天國民黨沒有黨產，還要遇到民進黨的追殺，我們沒有這麼豐厚資源，靠的就是我們團體力量跟決心。



朱立倫也宣布，國民黨沒有辦法像民進黨可以發豐厚的年終獎金，但他盡最大的努力，讓全台每一位同仁，大概有將近700位的黨務同仁，都可以拿到1萬元的禮券，讓大家能至少過個好年。而此話一出，再度讓現場氣氛沸騰。

