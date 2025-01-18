中評關注：柯建銘循序提三罷　目的明顯

柯建銘持續加碼提出三罷。（中評社 資料照） 中評社台北1月18日電（記者 黃筱筠）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘昨天喊出“三罷”，從改選“立法院正副院長”，再到罷免中國國民黨41席區域“立委”，又納入起訴、判刑的藍營縣市首長。柯出招循序漸進，甚至要黨公職服務處設罷免站，就是要從基層全面性展開大罷免。賴清德才邀“立法院長”韓國瑜喝和解咖啡，柯隔天就潑了韓一身咖啡。這已經很明顯，賴已認同由黨中央參與全台大罷免。



柯建銘一連三步驟的罷免順序，看得出來有策略。首先，以改選“立法院正副院長”拉高藍綠仇恨值，爭取“立法院”過半以上席次，需要三分之二席次才能有機會換掉現任“院長”韓國瑜，藉此拉抬各區域的“立委”罷免氣勢。現在柯也提到，要罷免被起訴、判刑貪腐的藍營縣市首長，這代表罷免要一路延燒到2026縣市長選舉，一邊罷免一邊衝刺2026選情。



柯建銘昨天還公開宣示，“全體黨公職議員服務處展開罷免，從現在開始到2月3日，適用舊法罷免，只要送進“中選會”就要受理，國民黨知道要完蛋了”。“我們要大罷免，不能太早講，現在時機成熟，國民黨要面對民意檢驗”。柯都已經下達黨公職議員服務處設罷免站，這還要說賴不認同大罷免，那賴當黨主席未免當得太憋屈。



柯建銘本命區就在新竹市，黨部率先宣布要罷免遭停職到新竹市長高虹安與中國國民黨“立委”鄭正鈐，已經開始佈局加溫新竹市長選舉。



柯建銘最近在總預算朝野協商時，發言冗長又不針對預算提案進行討論，藍營認為這是刻意拖延總預算審查。另一方面，綠營更透過各綠委發文把預算提案的內容，放在網路上痛批藍營，鎖定年輕族群與民進黨支持者關心的議題，像是大港開唱、公視、媒體文宣、影視文創、農民等預算項目進行攻擊，這是試圖製造藍綠衝突、族群對立，讓年輕選民、農民等更討厭國民黨。但事實是否真的刪掉這些預算經費，對支持者來說也不重要。